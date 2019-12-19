с чего всё началось

На здание ФСБ напали трое преступников, двое из них были ликвидированы в приемной внутри здания, еще одного убили позднее. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ опровергла информацию о трех нападавших на Лубянке

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Политика Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Общество Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».

Космос Китай успешно запустил два новых спутника системы «Бэйдоу» С космодрома Сичан, расположенного на юго-западе Китая в провинции Сычуань, был успешно произведён запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы «Бэйдоу».

Футбол Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.

Шоу-бизнес Анастасия Вертинская отмечает юбилей Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Финансы Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ": - Третий день пара доллар / рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года.