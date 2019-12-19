с чего всё началось

В результате погиб сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной. Затем стрелок добежал до конца улицы Кузнецкий Мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Далее нападавший двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома № 2.

Восстановлена картина нападения на приемную ФСБ в центре Москвы

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