Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВосстановлена картина нападения на приемную ФСБ в центре Москвы

В результате погиб сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной. Затем стрелок добежал до конца улицы Кузнецкий Мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Далее нападавший двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома № 2.
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с чего всё началось

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Материал аннулирован.
Агентство Москва12:47

Подробнее о событии

Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке. Что важно знать

РБК16:16

Теракт в центре Москвы: главные подробности перестрелки в приемной ФСБ

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Открывший стрельбу на Лубянке действовал в одиночку

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Интерфакс12:17

Открывший стрельбу в центре Москвы действовал в одиночку – ФСБ

Москва 2412:08

Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ

Коммерсантъ15:16

Появилось видео убийства напавшего на приемную ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru12:34
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Происшествия

Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

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Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

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В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка

В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка.
РБК 21:21
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна вчера в 15:13
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Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине

Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
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МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Коммерсантъ 20:50
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Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
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РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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Общество

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Planet Today вчера в 04:47
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Путин ответил на вопрос об экологии в Красноярске

Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Также президент затронул тему лесных пожаров.
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В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

РИА Новости 19:24
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В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян

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В интернете появились предполагаемые снимки Samsung Galaxy Fold 2

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Педиатр рассказала, чем нельзя кормить младенцев

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Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
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Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Стоимость отелей в Петербурге ограничат на время Евро-2020

Российские власти ограничат стоимость гостиничных номеров в Петербурге на время проведения Евро-2020.
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На пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на несколько вопросов о российско-украинских отношениях, в том числе о газовом конфликте двух стран, а также высказался о прошедшем в Париже саммите в «нормандском формате», минских соглашениях и ситуации в Донбассе.
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Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.
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