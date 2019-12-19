Происшествия
Lenta.ruВосстановлена картина нападения на приемную ФСБ в центре Москвы
В результате погиб сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной. Затем стрелок добежал до конца улицы Кузнецкий Мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Далее нападавший двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома № 2.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Материал аннулирован.Агентство Москва12:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Происшествия
Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Спорт
Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Футбол
«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о расторжении контракта с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Здоровье
Нижегородская область хочет получить 10 млрд руб. на развитие медицины
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам пресс-конференции Владимира Путина сегодня, 19 декабря, сообщил о том, что регион направит около 10 млрд рублей на программу развития первичной медпомощи.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка
В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Политика
Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине
Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
Авто
МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве
В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Общество
В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Общество
Путин ответил на вопрос об экологии в Красноярске
Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Также президент затронул тему лесных пожаров.
Происшествия
В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
Футбол
В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян
Гаджеты
В интернете появились предполагаемые снимки Samsung Galaxy Fold 2
Авто
В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Здоровье
На Камчатке утверждена программа гарантий бесплатной медпомощи
Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова, на обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021-2020 гг. предусмотрено свыше 16 миллиардов рублей.
Здоровье
Педиатр рассказала, чем нельзя кормить младенцев
Педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем нельзя кормить младенца, если у нет грудного молока.
Политика
Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Политика
Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Футбол
Стоимость отелей в Петербурге ограничат на время Евро-2020
Российские власти ограничат стоимость гостиничных номеров в Петербурге на время проведения Евро-2020.
Армия и оружие
Обозреватель «Ъ» Максим Юсин о высказываниях Путина об Украине
На пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на несколько вопросов о российско-украинских отношениях, в том числе о газовом конфликте двух стран, а также высказался о прошедшем в Париже саммите в «нормандском формате», минских соглашениях и ситуации в Донбассе.
Футбол
Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2
Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.