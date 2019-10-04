Политика

RT на русскомRT на русскомВ четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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Эксперт прокомментировал предотвращение терактов в четырёх городах России

RT на русском13:36

В Воронеже спецслужбы предотвратили теракт

Вести Воронеж07:30

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

РИА Новости06:19

Спецслужбы предотвратили террористический акт в Воронеже

Горком06:41

Патрушев заявил о предотвращении терактов в четырех городах ЦФО в 2019 году

Интерфакс06:31

В Воронеже предотвратили теракт

МОЁ! Оnline Воронеж07:29

В Центральной России в 2019 году предотвратили четыре теракта

ТАСС06:16
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Экономика

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

ТАСС 03:25
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

ТАСС 07:00
Игры

В российский PS Store вернули страницу Call of Duty: Modern Warfare

Страница находится в списке готовящихся к релизу игр 12 сентября Modern Warfare удалили из PS Store, вскоре после чего техподдержка Sony сообщила об отмене релиза в России по запросу издателя — Activision, — однако компания опровергла это, сославшись на решение российского офиса PlayStation.
Игромания.ру 13:38
Футбол

Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Вести.Ru 11:07
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика

Microsoft обвинила иранских хакеров в атаке на президентскую кампанию

В заявлении говорится, что речь идет о лицах, связанных с президентской кампанией в США, о нынешних и бывших чиновниках, журналистах, а также о видных иранцах, живущих за пределами страны.
Московский Комсомолец 12:25
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 19:30
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 10:59
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Газета.Ru 11:13
Армия и оружие

ВСУ ведут минометный огонь по югу ДНР

Украинские вооруженные формирования вечером открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 02 октября в 11:15
Здоровье

Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

Ридус 11:58
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Политика

В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин

Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.
RT на русском 07:58
Происшествия

Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор

Lenta.ru 12:31
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Общество

Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБК 09:42
Армия и оружие

США испытали новую противокорабельную ракету

По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Рамблер 12:52
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю

Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва вчера в 08:23
Политика

В Киеве определили условия для полной блокады Донбасса

Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
Газета.Ru 14:53
Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»

Пригожин и ряд структур, которые связывают с ним, находятся в санкционном списке.
Эхо Москвы 12:01
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Lisa.ru вчера в 13:30
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец вчера в 10:49
Политика

Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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