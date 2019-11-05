В Москве задержан мужчина, готовивший террористический акт. По данным РЕН ТВ, 30-летний Талант О. был схвачен еще несколько недель назад. Известно, что мужчина исповедует радикальные формы ислама.

с чего всё началось

Сотрудники силовых служб задержали в Москве готовившего теракт мужчину, сообщил во вторник, 5 ноября, РЕН ТВ. Подозреваемый планировал устроить взрыв в людном месте, отмечает телеканал. По данным СМИ, 30-летний мужчина был задержан несколько недель назад.

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