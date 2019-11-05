Происшествия
ИзвестияСпецслужбы предотвратили теракт в Москве
Сотрудники силовых служб задержали в Москве готовившего теракт мужчину, сообщил во вторник, 5 ноября, РЕН ТВ. Подозреваемый планировал устроить взрыв в людном месте, отмечает телеканал. По данным СМИ, 30-летний мужчина был задержан несколько недель назад.
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с чего всё началось
В Москве задержан мужчина, готовивший террористический акт. По данным РЕН ТВ, 30-летний Талант О. был схвачен еще несколько недель назад. Известно, что мужчина исповедует радикальные формы ислама.РЕН ТВ03:55
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Вечерняя Москва вчера в 16:19
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Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
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Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
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