Спецслужбы задержали женщину за попытку отравить Трампа рицином
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Спецслужбы задержали человека, подозреваемого в отправке яда президенту США Дональду Трампу. По данным телеканала CNN, опасную корреспонденцию в Белый дом направила находившаяся в Канаде женщина.В источнике
С чего всё началось
«Подозреваемый, который предположительно отправил письмо со смертельным ядом рицином в Белый дом, был задержан при попытке въезда в США из Канады», — говорится
в сообщении.
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