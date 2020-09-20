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Российская газета
Российская газета

Спецслужбы задержали женщину за попытку отравить Трампа рицином

Спецслужбы задержали человека, подозреваемого в отправке яда президенту США Дональду Трампу. По данным телеканала CNN, опасную корреспонденцию в Белый дом направила находившаяся в Канаде женщина.В источнике
С чего всё началось
«Подозреваемый, который предположительно отправил письмо со смертельным ядом рицином в Белый дом, был задержан при попытке въезда в США из Канады», — говорится
 в сообщении.
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