Энергетика
Газета.RuSpectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator. Отмечается, что "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера черного золота.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Общество
Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, в своем развитии проходит четыре этапа.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Автоспорт
Первый этап «Формулы-1» Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса
Первый этап чемпионата "Формулы-1" сезона-2020 Гран-при Австралии отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте серии.
Здоровье
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Хоккей
СМИ узнали об отказе «Йокерита» продолжать участие в Кубке Гагарина
Финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в Кубке Гагарина из-за ситуации с распространением коронавируса.
Здоровье
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Финансы
Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля
Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Общество
Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом
Клинический психолог Михаил Хорс предположил, что отсутствие у российских граждан страха быть зараженными коронавирусом может объясняться тем, что жители РФ прошли закалку различными неурядицами, причем коронавирус является не самой страшной из них.
Футбол
ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
Здоровье
В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19
Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
Происшествия
Из новосибирского театра из-за пожара эвакуировали 583 человека
Общество
Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Экономика
Минфин оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит бюджета может составить 0,9-1% ВВП если сохранится текущая цена нефти, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей.
Футбол
Аутсайдер АПЛ предложил аннулировать сезон
Карен Брэди, занимающая должность председателя правления «Вест Хэм Юнайтед», предложила аннулировать результаты нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ), который был приостановлен на фоне угрозы заражения коноравирусом.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Политика
Индонезия отказалась от покупки от российских истребителей
Индонезия отказалась от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35. Причиной стали угрозы со стороны США.
Общество
Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса
Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Политика
Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
Федеральной службе безопасности, министерству внутренних дел и министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
Шоу-бизнес
Жена сбрившего брови Джигана прокомментировала скандал в семье
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова прокомментировала скандал в семье. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
Европа стала центром пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии нового коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца
Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.