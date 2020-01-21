Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator. Отмечается, что "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера черного золота.

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

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