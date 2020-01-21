Энергетика

Газета.RuГазета.RuSpectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator. Отмечается, что "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера черного золота.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Чем все закончится: США, Россия и ОПЕК могут поделить мир

РИА Новости01:00

В Британии назвали истинного проигравшего в нефтяной войне

Взгляд.рувчера в 10:45

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Газета.Ruвчера в 14:06

Истинный лузер. Британские СМИ назвали проигравшего в «нефтяной войне»

Радио Sputnikвчера в 11:25

Сланцевой отрасли США предрекли «смертельный удар» из-за РФ и саудитов

News.ruвчера в 12:59

Обвал цен на нефть может нанести «смертельный удар» по сланцевой индустрии США

ФАНвчера в 11:31

На сланцевой индустрии США можно ставить крест: Вашингтону предрекли поражение

Царьградвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:41, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Газета.Ru вчера в 21:31
Общество

Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Российская газета вчера в 11:38
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

Количество просмотров клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, достигло отметки в десять миллионов, об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 22:12
Здоровье

15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Интерфакс 11 марта в 21:03
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер вчера в 06:37
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Алексей Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть.
Piter.tv 12 марта в 08:37
Футбол

Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято

По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта.
Metaratings вчера в 16:28
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Гаджеты

IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру

Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Sibnet Новости 12 марта в 07:43
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
Энергетика

Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Национальная служба новостей вчера в 15:32
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
SMINEWS в Подольске вчера в 13:42
Экономика

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru 12 марта в 17:03
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
Общество

В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

RT на русском 01:36
Общество

В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:35
Общество

В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
Lenta.ru 02:28
Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

ТАСС Наука вчера в 05:32
Здоровье

В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19

Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском 02:30
Общество

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Известия Мордовии 01:41
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Росбалт вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина

Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Рамблер вчера в 14:08
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Новые Ведомости вчера в 05:57
Футбол

«Монако» продлил контракт с Головиным

Полузащитник "Монако" Александр Головин продлил контракт с "Монако", сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:21
Гаджеты

Пользователи Windows жалуются на сбои после установки обновления

Пользователи Windows 10 пожаловались на так называемый "синий экран смерти", который стал появляться после установки актуального обновления.
Народные новости 00:17
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra 11 марта в 13:37
Единоборства

Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса

Спорт-Экспресс вчера в 15:28
Здоровье

Московские больницы из-за коронавируса перестали пускать посетителей

Постановление выпустила главный санитарный врач столицы Елена Андреева, - пишет РБК.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное