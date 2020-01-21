Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator. Отмечается, что "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера черного золота.

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).

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Общество Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft Редмонд, США, 14 марта 2020, 03:16 — REGNUM Богатейший человек планеты и основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации, созданной им в 1975 году вместе с Полом Алленом.

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Происшествия В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 00:08 — REGNUM Разгерметизация ёмкости с мазутом объёмом три тыс. кубометров произошла на топливном складе котельной в городе Находке в Приморском крае.

Общество Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.

Политика Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.