Энергетика
Газета.RuSpectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator. Отмечается, что "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера черного золота.
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