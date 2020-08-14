В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Ну и наконец, 14 августа Церковь отмечает сразу четыре значимых события: начало двухнедельного Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают в этот день и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета.
Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.