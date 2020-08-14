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ТАСС
ТАСС

Спецтехника силовиков подъехала к площади Независимости в Минске

Спецтехника белорусских силовиков подъехала к площади Независимости в Минске, люди сели на землю, передает корреспондент ТАСС.В источнике
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ИА Красная Весна

В Минске охрана Дома правительства пообещала не трогать мирных активистов

ИА Красная Весна12:22
Вести.Ru

Минские протестующие сели на землю после прибытия спецтехники силовиков

Вести.Ru11:49
Взгляд.ру

Силовики пообещали не задерживать митингующих в Минске

Взгляд.ру11:56
Говорит Москва

Силовики пообещали не трогать мирно протестующих у Дома правительства в Минске

Говорит Москва11:54
News.ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника силовиков

News.ru11:58
ТАСС

Спецтехника силовиков подъехала к площади Независимости в Минске

ТАСС11:37
Газета.Ru

РБК: спецтехника силовиков покинула центр Минска

Газета.Ru11:55

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

Ну и наконец, 14 августа Церковь отмечает сразу четыре значимых события: начало двухнедельного Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают в этот день и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета.
Российская газета17:50
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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