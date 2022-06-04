Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iROZHLAS Либор Дворжак.
Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила о том, что инвалиды, ветераны, пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную денежную выплату.
Депутат бундестага Германии Петр Быстронь в своей колонке для iDNES.cz написал, что заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе говорят об изменении позиции Вашингтона по ситуации в республике.