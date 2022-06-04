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Spiegel: ЕС ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго, а РФ найдет новых клиентов в Азии

Глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф перечислил реальные последствия от введения эмбарго на поставку нефти из России.
Lenta.ru
В пятницу, 3 июня, ЕС объявил о шестом пакете санкций против России, в котором оказалось и эмбарго на нефть.
Профиль
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.
RT на русском
К концу года в ЕС рассчитывают отказаться от почти 90 процентов импортируемой сейчас нефти из России.
Московский Комсомолец

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Der Spiegel: в ЕС предупредили о ценовом шоке из-за введения эмбарго на нефть из России
RT на русском01:17
Spiegel: ЕС ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго, Россия найдет новых клиентов в Азии
Газета.Ru22:04
Spiegel: Евросоюз ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго
Комсомольская правда22:42
Spiegel: ЕС ждет ценовой шок от эмбарго на нефть из России
РЕН ТВ22:06
Spiegel: ЕС ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго, а РФ найдет новых клиентов в Азии
Lenta.ru00:05
Spiegel: ЕС ожидает рост инфляции и ценовой шок после отказа от импорта российской нефти
Телеканал 360°21:44
Spiegel: ЕС ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго, Россия найдет новых клиентов в Азии
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