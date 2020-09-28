Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите
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Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во время лечения в клинике Шарите, сообщила газета Spiegel со ссылкой на источники.В источнике
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