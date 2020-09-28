Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во время лечения в клинике Шарите, сообщила газета Spiegel со ссылкой на источники.В источнике
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о тайном визите Меркель к Навальному

РБК02:21
Коммерсантъ

Der Spiegel сообщил о встрече Меркель с Навальным в берлинской клинике

Коммерсантъ02:19
RT на русском

Spiegel: Меркель тайно посетила Навального в «Шарите»

RT на русском01:37
Газета.Ru

Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в клинике Charite

Газета.Ru02:00
РИА Новости

Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в клинике Шарите

РИА Новости01:47
Lenta.ru

Меркель тайно посетила Навального в клинике

Lenta.ru01:44
ТАСС

Spiegel: Меркель посещала Навального в клинике Charite

ТАСС02:06

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
39

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
873

Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Синоптики прогнозируют разнонаправленные температурные аномалии на территории страны с октября по март, выделяется февраль - в этом месяце большинство жителей страны ждет месяц холоднее, чем в 2019 году, говорится в опубликованном на сайте Гидрометцентра "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март".
РИА Новости03:03

Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
320

В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
18

Mail.ru Group запустит сервис облачного гейминга

Сервис облачного гейминга, разработкой которого занимается игровое подразделение интернет-холдинга, позволит владельцам устаревших компьютеров играть в современные игры посредством удаленного доступа к мощным игровым машинам.
Экономика сегодня02:51
3