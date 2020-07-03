Политика

Газета.RuГазета.RuSpiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

Москва неоднократно указывала на игнорирование Киевом части минских соглашений в том, что касается предоставления особого статуса Донбассу. Кроме того, Украина уклоняется от прямых переговоров с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что требуется условиями минских соглашений.
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с чего всё началось
Москва на переговорах в Берлине по конфликту на юго-востоке Украины намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции страны правового статуса Донбасса и представления списка удерживаемых лиц, сообщает немецкое издание Der Spiegel
 со ссылкой на рабочий документ российской делегации.
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