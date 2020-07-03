Политика
Газета.RuSpiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
Москва неоднократно указывала на игнорирование Киевом части минских соглашений в том, что касается предоставления особого статуса Донбассу. Кроме того, Украина уклоняется от прямых переговоров с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что требуется условиями минских соглашений.
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с чего всё началось
Москва на переговорах в Берлине по конфликту на юго-востоке Украины намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции страны правового статуса Донбасса и представления списка удерживаемых лиц, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на рабочий документ российской делегации.Коммерсантъ09:19
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Политика
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Поправки в Конституцию РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступают в силу с 4 июля.
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Армия и оружие
В Кремле оценили сообщения о выбросе радиации на севере Европы
В Кремле считают, что сообщения о повышении радиационного фона в северной Европе не стоят беспокойства.
Газета.Ru 08:02
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В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
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Происшествия
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Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию.
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ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса
Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
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Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
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Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
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В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
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Общество
В Москве за сутки умерли 25 заразившихся коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончались 25 пациентов с пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:33
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Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвленный поток света
Физикам впервые удалось наблюдать разветвление светового потока — то есть разделение единого пучка света на множество сфокусированных компонент.
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«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
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В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
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RT на русском 07:12
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
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Resident Evil Village завершит историю седьмой части
News.ru вчера в 07:44
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Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне
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В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
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В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
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Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
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РИА Новости 17:27
Наука
Динозавры погибли после падения астероида
Британские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что именно падение на Землю астероида, а не продолжительные извержения вулканов, стало причиной гибели динозавров.
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Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей
Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
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В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости 11:28