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REGNUM
REGNUM

Spiegel: Навальный пришёл в сознание и может говорить

Берлин, 10 сентября 2020, 10:02 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный, который в настоящее время проходит лечение в клинике в Германии после «отравления», полностью пришёл в сознание. Об этом со ссылкой на свои источники 10 сентября сообщил журнал Der Spiegel.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Военный эксперт назвал причину скорой реабилитации Навального

URA.Ru04:06
ТАСС

Spiegel сообщил, что Навальный может говорить и, вероятно, помнит произошедшее в самолете

ТАСС03:51
РБК

СМИ узнали о состоянии здоровья Навального

РБК03:08
Московский Комсомолец

СМИ: Навальный полностью пришел в себя и заговорил

Московский Комсомолец02:50
Коммерсантъ

СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя

Коммерсантъ02:37
РИА Новости

Spiegel: Навальный полностью пришел в сознание и может говорить

РИА Новости03:18
Эхо Москвы

The Insider и Der Spiegel: Алексей Навальный пришел в себя после покушения

Эхо Москвы03:02

Туск предложил выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Брюссель, 9 сентября 2020, 16:27 — REGNUM Предложение выдвинуть кандидата в президенты Белоруссии на минувших выборах Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира внёс 9 сентября лидер Европейской народной партии Дональд Туск в своём Twitter.
Туск предложил выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию мира
REGNUMвчера в 09:27
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Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
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ООН предупреждает о новой пандемии

Ожидается, что в течение следующего десятилетия общемировые расходы на здравоохранение превысят 1,3 триллиона долларов в год, однако эксперты опасаются, что следующей пандемией, которая ждет человечество станет мировое ожирение.
Комсомольская правдавчера в 10:34
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Украина проведет совместную с ДНР инспекцию позиций ВСУ

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что Украина согласилась провести совместную с силами самопровозглашенной ДНР инспекцию позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) около поселка Шумы под Горловкой.
Коммерсантъ18:08