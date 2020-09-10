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РИА Новости
РИА Новости

Spiegel сообщил, что Навальный пришел в сознание и может говорить

Алексей Навальный вновь способен говорить и, возможно, вспомнит то, что произошло с ним, когда он летел в самолете, пишет Spiegel. По данным издания, состояние пациента продолжает улучшаться. Ожидается, что вскоре он сможет принимать больше гостей.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Spiegel сообщил, что Навальный пришел в сознание и может говорить

РИА Новости04:49
Комсомольская правда

Навальный пришел в сознание и вспомнил детали случившегося

Комсомольская правда02:29
Московский Комсомолец

СМИ: Навальный полностью пришел в себя и заговорил

Московский Комсомолец02:50
РБК

СМИ узнали о состоянии здоровья Навального

РБК03:08
Эхо Москвы

The Insider и Der Spiegel: Алексей Навальный пришел в себя после покушения

Эхо Москвы03:02
Коммерсантъ

СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя

Коммерсантъ02:37
URA.Ru

Военный эксперт назвал причину скорой реабилитации Навального

URA.Ru04:06

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
RT на русском04:28
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомости04:26
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Диетолог развеяла миф о пользе овсянки на завтрак

«Крупы, которые содержат много пищевых волокон, в частности овсянка, они абсорбируют не только вредные вещества, но действуют как губка и могут всасывать и полезные вещества, например, кальций», — развенчала эксперт миф о пользе каши в беседе с «Ридусом».
ФАН03:12
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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