Spiegel сообщил, что Навальный пришел в сознание и может говорить
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Алексей Навальный вновь способен говорить и, возможно, вспомнит то, что произошло с ним, когда он летел в самолете, пишет Spiegel. По данным издания, состояние пациента продолжает улучшаться. Ожидается, что вскоре он сможет принимать больше гостей.В источнике
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