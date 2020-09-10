Алексей Навальный вновь способен говорить и, возможно, вспомнит то, что произошло с ним, когда он летел в самолете, пишет Spiegel. По данным издания, состояние пациента продолжает улучшаться. Ожидается, что вскоре он сможет принимать больше гостей.