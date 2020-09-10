Spiegel: Навальный пришёл в сознание и может говорить
Смотрите также
Lucid Motors представил серийный электромобиль Lucid Air
На видео попал совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной
Даниил Медведев победил Андрея Рублева и вышел в полуфинал US Open
Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым завершилась после приговора
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
В Италии погибла российская модель
СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
Газизов опроверг интерес «Спартака» к Кузяеву
Жительнице Алтайского края грозит уголовный срок за поедание собак
Кипр не блокирует санкции против Белоруссии из-за спора с Турцией
Chery объявила цены на Tiggo 7 Pro в России
В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному
Навальный выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ
В Германии заявили, что передали результаты проб Навального ОЗХО
В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам
Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о нем
Spiegel: Навальный пришёл в сознание и может говорить
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей
Суд конфисковал имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 374 млн руб
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Берлин, 10 сентября 2020, 10:02 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный, который в настоящее время проходит лечение в клинике в Германии после «отравления», полностью пришёл в сознание. Об этом со ссылкой на свои источники 10 сентября сообщил журнал Der Spiegel.В источнике
С чего всё началось
По информации
Der Spiegel, в немецкой клинике «Шарите», где находится Навальный, усилили охрану — The Insider отмечает, что там объявили «красный уровень» угрозы после того, как выяснилось, что у политика восстановилась память.
Подробнее о событии