Политика
РИА НовостиSpiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
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Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, пишет Der Spiegel.Коммерсантъ02:24
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Наука
Обзор показывает, что у России есть потенциал стать лидером по производству «морских» лекарств
Вместе со своим довольно значительным морским флотом, вековыми традициями глобальных морских экспедиций, солидной научной традицией морских исследований — Россия идеально расположена для того, чтобы стать международным лидером в области биологии моря.
Индикатор вчера в 07:51
Экономика
Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани
Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК вчера в 07:33
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Общество
ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек
По данным ГУ МВД, в митинге принимают участие 20 тысяч человек, в то время как "Белый счетчик" показывает число участников 18,7 тысячи.
Российская газета 09:32
Политика
Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста
Писательница-русофоб и активный борец за сохранность украинского языка Лариса Ницой оскорбила русскоязычного таксиста и назвала его антиукраинской гнидой.
Газета.Ru 04:57
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Футбол
Спартак — Оренбург 0:0 (1-й тайм)
Футболисты московского "Спартака" защитник Самуэль Жиго и полузащитник Андре Шюррле не сыграют в матче 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости 08:38
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Армия и оружие
Центр командования США переедет в Польшу
«Из Познани американский командующий, генерал, будет руководить американскими войсками, как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге», - сказал глава Минобороны в эфире .
Комсомольская правда 26 сентября в 06:11
Шоу-бизнес
Нечесаная и опухшая — как Анфиса Чехова выглядит без макияжа
«Нечесаные и опухшие утренние фото, без макияжа и фотошопа — самые искренние!» — заверила Чехова.
7Дней.ру 07:00
Армия и оружие
В Макеевке в ДНР было обнаружено самодельное взрывное устройство
Народная милиция ДНР сообщает о том, что в городе Макеевка было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Новостной фронт 08:41
Наука
Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море
В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
Актуальные Новости вчера в 02:42
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны 27 сентября в 12:57
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Происшествия
Смертельное ДТП в Симферополе: машина упала в подземный переход
В Симферополе в результате ночного ДТП погибла женщина и пострадали четыре человека.
РИА Новости Крым 05:28
Наука
Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru 26 сентября в 08:18
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
РИА Новости 09:29
Политика
Парламентские выборы стартовали в Австрии
Согласно прогнозам, фаворитом на выборах является Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, вновь вступит в должность канцлера.
Политика Сегодня 00:43
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom 02:48
Политика
Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03