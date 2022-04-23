Газета.RuSpiegel: оставшиеся в Германии АЭС могут смягчить удар после отказа от газа из РоссииГермания может облегчить последствия отказа от российского топлива, если не закроет оставшиеся в стране три атомные электростанции, уверен колумнист Spiegel Александр Нойбахер.РИА Новости"Теперь, когда мы также должны экономить на российском газе, отказ от атомной энергии кажется полностью устаревшим", — подытожил автор.РИА НовостиПод удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.РИА НовостиГермания, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения широких санкций против Москвы в ответ на чрезвычайные действия российских военных в Украине.RB НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРЕН ТВRB НовостиLife.ruПодробнее о событииSpiegel: оставшиеся в Германии АЭС могут смягчить удар после отказа от газа из РоссииГазета.Ru14:10Колумнист Spiegel Нойбахер: АЭС смягчат удар после отказа Германии от российского газаРИА Новости12:33Самое цитируемоеSpiegel: ФРГ может смягчить последствия отказа от газа РФ с помощью сохранения своих АЭСLenta.ru13:59В Германии нашли способ смягчить удар после отказа от газа из РоссииОбщественная служба новостей13:15В Германии придумали способ смягчить последствия отказа от российского газаLife.ru13:29Германия может нивелировать последствия отказа от топлива из России за счет АЭСФАН13:29Колумнист Spiegel Нойбахер назвал способ смягчения удара после отказа Германии от газа из РФРЕН ТВ13:36Показать ещёОценить85Поделиться