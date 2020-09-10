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Газета.Ru
Газета.Ru

Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя

По данным издания, полиция усилила охрану клиники Charite, где проходит лечение блогер, так как он, вероятно, вскоре сможет принимать больше гостей. Это может стать угрозой для жизни пациента. Ранее стало известно, что врачи вывели Навального из искусственной комы.В источнике
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Эхо Москвы

Состояние Алексея Навального, по некоторым данным, заметно улучшилось

Эхо Москвы11:05
Московский Комсомолец

Основатель ФБК Алексей Навальный пришел в себя, и узнал своих родных

Московский Комсомолец09:40
РБК

СМИ узнали о состоянии здоровья Навального

РБК03:08
ТАСС

Spiegel сообщил, что Навальный может говорить и, вероятно, помнит произошедшее в самолете

ТАСС03:51
Коммерсантъ

СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя

Коммерсантъ02:37
URA.Ru

Spiegel: Навальный полностью пришел в себя

URA.Ru02:18
РИА Новости

Spiegel написал, что Навальный пришел в себя

РИА Новости08:34

ЦСКА по буллитам обыграл «Сибирь», потерпевшую 4-е поражение подряд

10 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ-2020 / 2021 в Новосибирске московский ЦСКА одержал победу над местной "Сибирью" — 2:1 Б. Обе шайбы были заброшены во втором периоде: Антон Слепышев вывел армейцев вперед, а Дмитрий Саюстов у "Сибири" счет сравнял.
Sport24.ru10:58

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАСС06:24