Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя

По данным издания, полиция усилила охрану клиники Charite, где проходит лечение блогер, так как он, вероятно, вскоре сможет принимать больше гостей. Это может стать угрозой для жизни пациента. Ранее стало известно, что врачи вывели Навального из искусственной комы.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Состояние Алексея Навального, по некоторым данным, заметно улучшилось

Эхо Москвы11:05
БИЗНЕС Online

Тройной кордон и высший уровень безопасности: Навальный вышел из комы и заговорил

БИЗНЕС Online07:04
ТАСС

Spiegel сообщил, что Навальный может говорить и, вероятно, помнит произошедшее в самолете

ТАСС03:51
РИА Новости

Spiegel написал, что Навальный пришел в себя

РИА Новости08:34
Lenta.ru

Навальный окончательно пришел в сознание

Lenta.ru04:19
URA.Ru

Spiegel: Навальный полностью пришел в себя

URA.Ru02:18
РБК

СМИ узнали о состоянии здоровья Навального

РБК03:08

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
762

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
96

Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАСС07:35
24

Неопределенность с ракетой усложняет подготовку новой миссии НАСА Europa Clipper

В настоящее время команда миссии Clipper всерьез обеспокоена неопределенностью, связанной с ракетой для запуска, и надеется, что эта ситуация будет разрешена до конца текущего календарного года.
AstroNews.ru7 сентября в 09:52
1

В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
Игромания.ру11:02

США поставили антирекорд по импорту нефти из Саудовской Аравии

Импорт нефти в США из Саудовской Аравии за неделю, завершившуюся 4 сентября, сократился на 49%, до 100 тысяч баррелей в сутки, что стало минимумом по крайней мере за предыдущие 10 лет, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
ПРАЙМ12:01

Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
REGNUM10:53
35

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров03:36
2

«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-эндвчера в 08:56
12

Четверть российских вкладчиков не знает об альтернативных инвестициях

Четверть россиян имеющих банковские накопления россиян - 24% - совсем не знакома с альтернативными инвестиционными продуктами, а 69% вкладчиков ни разу не оформляли подобные предложения, следует из результатов совместного исследования сберегательного поведения россиян РГС Банка и НАФИ.
Газета.Ru12:05
1

Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27
4

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
1,1K