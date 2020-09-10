По данным издания, полиция усилила охрану клиники Charite, где проходит лечение блогер, так как он, вероятно, вскоре сможет принимать больше гостей. Это может стать угрозой для жизни пациента. Ранее стало известно, что врачи вывели Навального из искусственной комы.