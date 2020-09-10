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РИА Новости
РИА Новости

Spiegel сообщил, что Навальный пришел в сознание и может говорить

Алексей Навальный вновь способен говорить и, возможно, вспомнит то, что произошло с ним, когда он летел в самолете, пишет Spiegel. По данным издания, состояние пациента продолжает улучшаться. Ожидается, что вскоре он сможет принимать больше гостей.В источнике
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БИЗНЕС Online

Тройной кордон и высший уровень безопасности: Навальный вышел из комы и заговорил

БИЗНЕС Online07:04
Эхо Москвы

Соратники Алексея Навального называют преувеличенной информацию о значительном улучшении его состояния

Эхо Москвы07:03
РБК

СМИ узнали о состоянии здоровья Навального

РБК03:08
РИА Новости

Spiegel сообщил, что Навальный пришел в сознание и может говорить

РИА Новости04:49
Коммерсантъ

СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя

Коммерсантъ02:37
ТАСС

Spiegel сообщил, что Навальный может говорить и, вероятно, помнит произошедшее в самолете

ТАСС03:51
Комсомольская правда

Навальный пришел в сознание и вспомнил детали случившегося

Комсомольская правда02:29

Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца
РИА Новости07:23
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17
REGNUM06:46
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Половина суицидов связана с потреблением алкоголя, считают в Минздраве

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — цитирует его ТАСС.
REGNUM07:32
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Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомости07:12
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Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.
RuNews24.ru05:39
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Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Российская газета05:29
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Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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ЦБ планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макропрогноза

Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
ТАСС06:01