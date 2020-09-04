Общество
РБКSpiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
После встречи правительство ФРГ выпустило заявление о том, что в организме Навального нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичка». Также яд был обнаружен в образцах крови, мочи и на коже политика.
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Экономика
Дерипаска призвал перестать кормить Москву
Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов.
REGNUM вчера в 09:38
Политика
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти.
Вести.Ru 08:26
Космос
Китай запустил многоразовый космический корабль
Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
РИА Новости 06:01
Происшествия
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Коммерсантъ 08:57
Политика
Почему Кремль не волнует мировая реакция на отравление Навального
Ситуация с загадочным отравлением Алексея Навального прояснилась: официальные власти Германии объявили о том, что российский оппозиционер был именно отравлен, причем ядом из той же группы отравляющих веществ, что и печально известный «Новичок», которым в свое время было отравлено в Великобритании семейство Скрипалей.
Snob.ru 06:57
Происшествия
Ефремов компенсировал трем потерпевшим три рубля за смертельное ДТП
Evo-rus.com 08:34
Кино
Трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде опубликовали в Сети
Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде с Дэниэлом Крейгом в главной роли.
РЕН ТВ 03:02
Экономика
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня.
РИА Новости 03:36
Футбол
«Спартак» обратился в «Аталанту» по поводу выплат за Миранчука
Академия московского "Спартака" обратилась в итальянскую "Аталанту" по вопросу солидарных выплат за трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Российская газета 09:06
Общество
Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса
Мэру Москвы Сергею Собянину сделали прививку от коронавируса, чтобы подтвердить эффективность российской вакцины.
Газета.Ru 07:31
Футбол
Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн потерял силу
Отец футболиста отметил, что пункт в контракте о компенсации в размере €700 млн распространял своё действие на период до окончания сезона-2019/20.
RT на русском 09:22
Политика
МИД РФ призвал ЕС не политизировать ситуацию с Навальным
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко провёл встречу с послом ЕС в России Маркусом Эдерером, в ходе которой они обсудили инцидент с политиком Алексеем Навальным.
News.ru 08:48
Общество
ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя
В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия вчера в 20:43
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Piter.tv вчера в 01:16
Происшествия
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки в нескольких регионах. Одна из них планировалась 1 сентября в школе.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
66-летняя Любовь Успенская показала лицо после омоложения
Поклонники 66-летней Успенской обрадовались, когда звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий.
Pravda.Ru 07:11
Политика
Глава МВД РФ Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев не увидел никаких оснований считать, что отравление политика Алексея Навального связано с криминалом.
Znak.com 07:37
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
Москва, 4 сентября 2020, 14:55 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress пролетели в непосредственной близости от Крыма, свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.
REGNUM 07:55
Футбол
Сборная Украины обыграла Швейцарию в матче Лиги наций
Гол Александра Зинченко принес сборной Украины победу над Швейцарией в матче 1-го тура группы 4 лиги А в Лиге наций УЕФА 3 сентября во Львове.
ИА Красная Весна вчера в 16:56
Авто
УАЗ показал «Буханку», которую лучше никогда не выпускать
УАЗ опубликовал рендер нового поколения "Буханки", автором которого является независимый дизайнер Андрей Давыдов.
Российская газета 00:14
Шоу-бизнес
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым завершилась в пятницу, 4 сентября, в государственном академическом Малом театре в Москве.
Известия 06:02
Кино
Российский фильм впервые возглавил топ iTunes в США
Вашингтон, 4 сентября 2020, 15:22 — REGNUM Фантастический фильм российского режиссера Егора Абраменко «Спутник» вышел на первое место в категории «хоррор» (ужасы) в американском медиаплеере iTunes.
REGNUM 08:22
Политика
В Кремле заявили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Федеральная служба безопасности получила материалы белорусской разведки, которые доказывают фальсификацию данных об отравлении блогера Навального, спецслужба доложит о них Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета 05:58
Происшествия
Жителя Твери осудили за снятие скальпа с жены на глазах у детей
Суд в Твери приговорил местного жителя к двум годам колонии-поселения за снятие скальпа с супруги.
Известия 09:14
Технологии
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости 07:05
Общество
Школьнице с розовыми волосами запретили выносить флаг России на линейке
Ученице красноярской школы №45 директор запретила участвовать в церемонии выноса флага России из-за розовых волос.
Проспект Мира 03:08
Авто
Dacia показала на тизерах Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года
Румынский бренд Dacia показал первые тизерные снимки новой генерации седана Logan, а также хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway.
SpeedMe 04:47
Футбол
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
В Москве состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России по футболу, который будет проходить по обновленному формату.
Вести.Ru 07:27