с чего всё началось

После встречи правительство ФРГ выпустило заявление о том, что в организме Навального нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичка». Также яд был обнаружен в образцах крови, мочи и на коже политика.

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

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