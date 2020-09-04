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BFM.ru
BFM.ru

Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

Немецкие журналисты в свою очередь ссылаются на источники. Согласно этим данным, специалисты в Германии нашли следы отравляющего вещества на коже и в моче Алексея Навального. Кроме того, яд обнаружен на бутылке.В источнике
С чего всё началось
Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил
 Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
Подробнее о событии
РБК

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

РБК09:08
ТАСС

Spiegel: на бутылке Навального нашли следы яда

ТАСС09:21
РИА Новости

Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

РИА Новости09:21
URA.Ru

Spiegel: в анализах Навального нашли следы отравляющего вещества. Но есть нестыковки

URA.Ru09:15
Взгляд.ру

В деле об «отравлении» Навального заметили несовпадение фактов

Взгляд.ру09:48
Коммерсантъ

Der Spiegel: следы «Новичка» обнаружены в образцах кожи, крови и мочи Навального

Коммерсантъ09:01
Московский Комсомолец

Spiegel: следы отравляющего вещества нашли на бутылке, из которой пил Навальный

Московский Комсомолец09:10

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