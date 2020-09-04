Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
BFM.ru
BFM.ru

Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

Немецкие журналисты в свою очередь ссылаются на источники. Согласно этим данным, специалисты в Германии нашли следы отравляющего вещества на коже и в моче Алексея Навального. Кроме того, яд обнаружен на бутылке.В источнике
С чего всё началось
Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил
 Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
Подробнее о событии
RT на русском

Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества на бутылке Навального

RT на русском10:14
Московский Комсомолец

Spiegel: следы отравляющего вещества нашли на бутылке, из которой пил Навальный

Московский Комсомолец09:10
РИА Новости

Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

РИА Новости09:21
URA.Ru

Spiegel: в анализах Навального нашли следы отравляющего вещества. Но есть нестыковки

URA.Ru09:15
РБК

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

РБК09:08
Коммерсантъ

Der Spiegel: следы «Новичка» обнаружены в образцах кожи, крови и мочи Навального

Коммерсантъ09:01
ТАСС

Spiegel: на бутылке Навального нашли следы яда

ТАСС09:21

Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Российская газета12:49

Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газетавчера в 12:50
799

Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
2

В Сети появился «трейлер» «Довода» Нолана с Никулиным и Мироновым

Наш давний любимец YouTube-канал Super_VHS вернулся со свежей порцией умелых забав, заключающихся в ловком прилаживании звуковых дорожек зарубежных фильмов и сериалов к видеоряду отечественной классики.
Российская газета11:31

Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
РИА Новости12:30