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BFM.ru
BFM.ru

Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

Немецкие журналисты в свою очередь ссылаются на источники. Согласно этим данным, специалисты в Германии нашли следы отравляющего вещества на коже и в моче Алексея Навального. Кроме того, яд обнаружен на бутылке.В источнике
С чего всё началось
Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил
 Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБКвчера в 09:08
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RT на русском

Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества на бутылке Навального

RT на русскомвчера в 10:14
ТАСС

Spiegel: на бутылке Навального нашли следы яда

ТАССвчера в 09:21
Коммерсантъ

Der Spiegel: следы «Новичка» обнаружены в образцах кожи, крови и мочи Навального

Коммерсантъвчера в 09:01
URA.Ru

Spiegel: в анализах Навального нашли следы отравляющего вещества. Но есть нестыковки

URA.Ruвчера в 09:15
РБК

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

РБКвчера в 09:08
РИА Новости

Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

РИА Новостивчера в 09:21
Московский Комсомолец

Spiegel: следы отравляющего вещества нашли на бутылке, из которой пил Навальный

Московский Комсомолецвчера в 09:10

Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусским гражданам

Экс-претендент на пост белорусского президента Валерий Цепкало, ранее покинувший страну из-за заведенного против него уголовного дела, объявил о работе над созданием фондов помощи белорусам.
Национальная служба новостей17:39

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона

Обнаружить записывающее устройство можно с помощью видеокамеры и фонарика на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков.
ПРАЙМ20:01

Спасатели разыскивают пропавшего в Смирныховском районе человека

4 сентября в 19.15 для помощи в поисках из Южно-Сахалинска выехали спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в составе 6 человек и 1 единицы техники, которые утром 5 сентября вышли на поиски совместно с 2 сотрудниками полиции и 2 охотоведами Смирныховского лесничества на одном автомобиле, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на областное ГУ МЧС.
Сахалин.Инфо19:50

Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ru3 сентября в 15:58
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