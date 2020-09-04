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Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества на бутылке Навального

Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества не только в крови, моче и на коже Алексея Навального, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке, пишет Der Spiegel.В источнике
С чего всё началось
Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил
 Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБКвчера в 09:08
Подробнее о событии
РИА Новости

Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

РИА Новостивчера в 09:21
RT на русском

Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества на бутылке Навального

RT на русскомвчера в 10:14
ТАСС

Spiegel: на бутылке Навального нашли следы яда

ТАССвчера в 09:21
Газета.Ru

Spiegel: в деле Навального нашли новые следы «Новичка»

Газета.Ruвчера в 15:22
РБК

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

РБКвчера в 09:08
Коммерсантъ

Der Spiegel: следы «Новичка» обнаружены в образцах кожи, крови и мочи Навального

Коммерсантъвчера в 09:01
Московский Комсомолец

Spiegel: следы отравляющего вещества нашли на бутылке, из которой пил Навальный

Московский Комсомолецвчера в 09:10

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufaвчера в 04:56

В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газетавчера в 09:20
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В Приморье создают резерв из спасателей из-за ожидающегося тайфуна

«Создать резервы спасателей в каждом районе Приморья, где 7-8 сентября ожидается новый удар стихии, и перебросить туда бригады энергетиков», — приводится поручение главы региона Олега Кожемяко на сайте правительства Приморья.
RT на русском00:39

Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусским гражданам

Экс-претендент на пост белорусского президента Валерий Цепкало, ранее покинувший страну из-за заведенного против него уголовного дела, объявил о работе над созданием фондов помощи белорусам.
Национальная служба новостей17:39
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ru2 сентября в 20:34
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