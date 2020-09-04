Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества не только в крови, моче и на коже Алексея Навального, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке, пишет Der Spiegel.

С чего всё началось Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера. РБК вчера в 09:08