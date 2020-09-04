Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества на бутылке Навального
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Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества не только в крови, моче и на коже Алексея Навального, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке, пишет Der Spiegel.В источнике
С чего всё началось
Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил
Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
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Der Spiegel: следы «Новичка» обнаружены в образцах кожи, крови и мочи Навального
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