Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
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Немецкие журналисты в свою очередь ссылаются на источники. Согласно этим данным, специалисты в Германии нашли следы отравляющего вещества на коже и в моче Алексея Навального. Кроме того, яд обнаружен на бутылке.В источнике
С чего всё началось
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Spiegel: следы отравляющего вещества нашли на бутылке, из которой пил Навальный
Московский Комсомолец09:10