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Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества на бутылке Навального

Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества не только в крови, моче и на коже Алексея Навального, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке, пишет Der Spiegel.В источнике
С чего всё началось
Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил
 Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБКвчера в 09:08
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Газета.Ru

Spiegel: в деле Навального нашли новые следы «Новичка»

Газета.Ruвчера в 15:22
Коммерсантъ

Der Spiegel: следы «Новичка» обнаружены в образцах кожи, крови и мочи Навального

Коммерсантъвчера в 09:01
РИА Новости

Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

РИА Новостивчера в 09:21
URA.Ru

Spiegel: в анализах Навального нашли следы отравляющего вещества. Но есть нестыковки

URA.Ruвчера в 09:15
РБК

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

РБКвчера в 09:08
ТАСС

Spiegel: на бутылке Навального нашли следы яда

ТАССвчера в 09:21
Московский Комсомолец

Spiegel: следы отравляющего вещества нашли на бутылке, из которой пил Навальный

Московский Комсомолецвчера в 09:10

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
RT на русскомвчера в 15:25
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Космонавт Олег Кононенко может побить рекорд Геннадия Падалки

Полет Олега Кононенко, установившего в прошлом году рекорд по пребыванию на МКС среди действующих космонавтов, и Анны Кикиной должен состояться осенью 2022 года, на МКС космонавты проведут около полугода.
МИР 241 сентября в 22:25

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUMвчера в 20:50
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Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv2 сентября в 05:48
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Путин выделит 7,4 миллиарда рублей на водоснабжение Севастополя

По словам Михаила Развожаева для решения проблемы водоснабжения Севастополю необходимы дополнительно 7 миллиардов 400 миллионов рублей, из которых более 3 миллиардов 600 миллионов следует направить на капитальный ремонт сетей водоснабжения, водопотери на которых составляют более 40%, ещё 3 миллиарда 800 миллионов рублей – на переброску воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище.
Независимое телевидение Севастополя2 сентября в 10:47
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