Общество

Газета.RuГазета.RuSpiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом пишет Spiegel Online со ссылкой на источники.
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Генпрокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии начали предварительное расследование против фигурантов дела Скрипалей, сообщает Spiegel Online
 со ссылкой на источники.
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Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

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