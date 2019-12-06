Общество
Газета.RuSpiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей
Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом пишет Spiegel Online со ссылкой на источники.
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Генпрокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии начали предварительное расследование против фигурантов дела Скрипалей, сообщает Spiegel Online со ссылкой на источники.Коммерсантъ12:06
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