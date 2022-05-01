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Spiegel заявил о необходимости остановить промышленность в ЕС ради отказа от газа из РФ

Евросоюз достигнет целевых показателей по заполнению газовых хранилищ к зиме, только если промышленность Европы откажется от газа на многие недели.
Lenta.ru
Многие специалисты не разделяют оптимизма вице-президента ЕК Франса Тиммерманса в том, что ЕС сможет компенсировать две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80% к ноябрю, отметили авторы материала
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Профиль
Как отмечает издание, ученые пришли к выводу, что при сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода, невозможно.
РИА Новости
Как отмечает Spiegel, отказ ЕС от российского газа невозможно компенсировать ни дополнительными поставками трубопроводного голубого топлива из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни дальнейшим увеличением импорта сжиженного природного газа (СПГ).
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Spiegel: ЕС придется остановить промышленность из-за отказа от газа из РФ
Московский Комсомолец21:00
Spiegel: Евросоюзу придется остановить заводы ради отказа от российского газа
Газета.Ru20:59
Spiegel сообщил о вынужденной остановке промышленности в ЕС ради отказа от газа из России
РИА Новости20:14
Spiegel: ЕС придется остановить промышленность ради отказа от российского газа
Общественная служба новостей20:49
Spiegel: Европе придется остановить заводы ради отказа от газа РФ
URA.Ru20:40
Spiegel: ЕС придётся остановить промышленность ради отказа от российского газа
RT на русском20:16
Spiegel заявил о необходимости остановить промышленность в ЕС ради отказа от газа из РФ
Lenta.ru20:53

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