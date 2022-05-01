Многие специалисты не разделяют оптимизма вице-президента ЕК Франса Тиммерманса в том, что ЕС сможет компенсировать две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80% к ноябрю, отметили авторы материала
Как отмечает Spiegel, отказ ЕС от российского газа невозможно компенсировать ни дополнительными поставками трубопроводного голубого топлива из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни дальнейшим увеличением импорта сжиженного природного газа (СПГ).
Несколько мирных жителей погибло в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданской инфраструктуры в Херсонской области, включая здание школы и детского сада, сообщило российское Минобороны.
«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — рассказал специалист.