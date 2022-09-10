Политический истеблишмент Германии связывает все появившиеся проблемы с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики, принятое бывшим канцлером Ангелой Меркель в 2011 году, привело к зависимости Берлина от российского газа.
"Расплачиваться за прошлые ошибки придется простым гражданам. Но кто будет платить, если рухнет вся еврозона, особенно когда ведущая экономика региона не в состоянии справиться со своими собственными кризисами?" — резюмировалось в материале.
Комплектацию автор поста не уточнил, но отметил, что в машине поменяли руль – отныне УАЗ ставит на «Патриоты» (все или не все, неизвестно) старое рулевое колесо образца начала 2000-х, пишет ProCrossover.ru.
Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40%, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, рассказал «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.