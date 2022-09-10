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Spiked: энергетический кризис в Германии может оказаться разрушительным для еврозоны

Энергокризис привел экономику Германии к краху, что грозит подобным другим европейским странам.
Газета.Ru
Политический истеблишмент Германии связывает все появившиеся проблемы с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики, принятое бывшим канцлером Ангелой Меркель в 2011 году, привело к зависимости Берлина от российского газа.
РИА Новости
"Расплачиваться за прошлые ошибки придется простым гражданам. Но кто будет платить, если рухнет вся еврозона, особенно когда ведущая экономика региона не в состоянии справиться со своими собственными кризисами?" — резюмировалось в материале.
РИА Новости
Шольц утверждает, что Германия подготовилась к резкому сокращению поставок энергоносителей с российской стороны.
Lenta.ru

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