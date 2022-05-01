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Спикер Госдумы Володин призвал конфисковывать активы бизнеса из недружественных к РФ стран

Государству следует ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран, написал в своем Telegram-канале
 спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости
"Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам", — считает депутат.
РИА Новости
По словам Володина, российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, и доли партнеров, которые хотят уйти с рынка.
Взгляд.ру
Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы.
Интерфакс

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