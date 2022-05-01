РИА НовостиСпикер Госдумы Володин призвал конфисковывать активы бизнеса из недружественных к РФ странГосударству следует ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.РИА Новости"Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам", — считает депутат.РИА НовостиПо словам Володина, российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, и доли партнеров, которые хотят уйти с рынка.Взгляд.руЦентробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГосударственная Дума РФГосударственная Дума РФНовостной фронтПрофильИА Красная ВеснаНовый День9111.ruНародные новостиIt`s My CityГазета.RuReadovka NewsКапитал страныДума ТВВечерняя МоскваРоссийская газетаНТВREGNUMСпортивные советыМолваРБКPravda.RuКавказ ПостПодробнее о событииВолодин предложил конфисковать бизнес граждан из недружественных странМосковский Комсомолец02:57Володин предложил конфисковать в России бизнес граждан из недружественных странКоммерсантъ02:32Володин: в России 500 млрд долларов иностранных активов, их нужно конфисковатьПетербургский Вестник01:58Вячеслав Володин: зеркальным ответом России на заморозку резервов за рубежом может быть конфискация активов бизнеса недружественных странГосударственная Дума РФ02:13Володин предложил конфисковать в России бизнес граждан из недружественных странRT на русском02:06Спикер Госдумы Володин призвал конфисковывать активы бизнеса из недружественных к РФ странРИА Новости02:31Володин назвал правильным конфискацию активов у бизнесменов из недружественных странСаратов 2401:49Показать ещёОценить4,7KПоделиться