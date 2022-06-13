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Спикер Госдумы Володин призвал строить систему образования с учетом советской практики

Нынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях, считает
 спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости
В опросе приняли участие более 413 тыс. человек.
РБК
«Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», – отметил Володин.
Readovka News
Страна должна перейти на «собственную уникальную систему образования», основанную на «интересах национальной экономики и максимальном пространстве возможностей для каждого студента», считает Фальков.
РБК

Подробнее о событии

Спикер Госдумы Володин призвал строить систему образования с учетом советской практики
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