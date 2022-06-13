РИА НовостиСпикер Госдумы Володин призвал строить систему образования с учетом советской практикиНынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.РИА НовостиВ опросе приняли участие более 413 тыс. человек.РБК«Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», – отметил Володин.Readovka NewsСтрана должна перейти на «собственную уникальную систему образования», основанную на «интересах национальной экономики и максимальном пространстве возможностей для каждого студента», считает Фальков.РБКЧитать далееСвернутьОбзор газетОбзор газетИА Красная ВеснаПрофильСеверпостRT на русскомСаратов 24Глас НародаPetrogradДума ТВАбзацГлагоLКомсомольская правдаРегион 64Народные новостиREGNUMФАНВечерняя МоскваПодробнее о событииСпикер Госдумы Володин призвал строить систему образования с учетом советской практикиРИА Новости04:17Володин счел правильным строить систему образования с учетом лучших советских практикLenta.ru03:17Вячеслав Володин — о высшем образованииГлас Народа02:15Спикер Госдумы Володин: в России нельзя слепо копировать западную модель образованияRT на русском02:53Вячеслав Володин: нынешняя система высшего образования нуждается в измененияхГосударственная Дума РФ02:33Володин счел правильным строить систему образования с учетом практик СССРРБК03:14Володин заявил, что Россия не должна слепо копировать систему высшего образования на ЗападеФАН02:19Показать ещёОценить1,1KПоделиться