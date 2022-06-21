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Спикер Госдумы Володин: украинская армия разбежится без оружия и наемников НАТО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия разбежится в течение суток, если со стороны НАТО прекратятся поставки оружия и наемников.
РИА Новости
"Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь", - заявил Володин в своем Telegram-канале.
РИА Новости
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.
Известия
"Для вас сегодняшняя ситуация на Украине - очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки - впервые в жизни - лопату, то только для того, чтобы попозировать", - добавил спикер Госдумы.
ТАСС

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Володин заявил, что ВСУ и Киев разбегутся за сутки после прекращения поставок оружия НАТО
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