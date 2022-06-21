РИА НовостиСпикер Госдумы Володин: украинская армия разбежится без оружия и наемников НАТОПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия разбежится в течение суток, если со стороны НАТО прекратятся поставки оружия и наемников.РИА Новости"Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь", - заявил Володин в своем Telegram-канале.РИА Новости24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.Известия"Для вас сегодняшняя ситуация на Украине - очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки - впервые в жизни - лопату, то только для того, чтобы попозировать", - добавил спикер Госдумы.ТАССЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняНародные новостиDixiNewsАктуальные НовостиКомсомольская правдаЦарьградФАНREGNUMПолитика СегодняТК ЗвездаDaily StormПодробнее о событииВолодин заявил, что ВСУ и Киев разбегутся за сутки после прекращения поставок оружия НАТОТК Звезда03:11Спикер Госдумы Володин заявил, что ВСУ разбегутся при прекращении поставок НАТОРЕН ТВ03:03Володин: украинцы за сутки разбегутся без оружия НАТОПетербургский Вестник01:14Володин: украинское командование разбежится, лишившись наемников и оружия НАТОФАН02:11Спикер Госдумы Володин: украинская армия разбежится без оружия и наемников НАТОРИА Новости01:59Володин считает, что правящая верхушка Украины разбежится за сутки без поддержки НАТОТАСС01:43Володин: ВСУ и власти Киева разбегутся при прекращении поставок НАТОREGNUM02:39Показать ещёОценить506Поделиться