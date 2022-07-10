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Спикер Госдумы Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине

Отрывок передачи был опубликован на Rutube-канале «Дума ТВ».
Lenta.ru
Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина.
URA.Ru
Спикер Госдумы считает, что цель конфликта на Украине, который развязал Запад под руководством США, заключается в ослаблении России.
РЕН ТВ
Цель кампании — защита населения республик Донбасса.
ФАН

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Спикер Госдумы Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине
Lenta.ru08:08
Спикер ГД Володин: ситуацию на Украине можно было решить мирным путем, но США это не надо
Газета.Ru07:40
Володин: ситуацию на Украине можно было разрешить миром
REGNUM06:50
Володин: ситуацию на Украине можно разрешить мирными средствами, но США это не выгодно
Дума ТВ07:00
Володин: ситуацию на Украине можно было бы разрешить миром
Общественная служба новостей06:59
Володин: США не дали разрешить конфликт на Украине миром
URA.Ru07:20
Спикер ГД Володин: кризис на Украине можно было бы разрешить миром, но это не выгодно США
РИА Новости06:43

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