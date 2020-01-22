Общество
REGNUMСпикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
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с чего всё началось
Алена Водонаева написала пост в Instagram, в котором заявила, что проблема демографии России «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».Коммерсантъвчера в 06:37
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Водонаеву призвали оштрафовать на 100 млн рублей за слова о маткапитале и «быдле»
Телеканал 360°вчера в 06:11
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Экономика
Стали известны доходы членов нового правительства России
Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Общество
МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
Футбол
«Зенит» отправил Кокорина в аренду
Космос
Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами
Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
Здоровье
В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса
«Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии», — цитирует его ТАСС.
Политика
Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства
У населения России существует большой запрос на перемены, причем страха перед изменениями у граждан нет, заявил «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Политика
В России сформировано новое правительство
В России утверждено новое правительство. Соответствующие указы сегодня подписал президент Владимир Путин.
Политика
Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Фигурное катание
В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
Космос
В Млечном Пути обнаружен газ, меняющий представление о космосе
Происшествия
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске арестовал на один месяц главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района Красноярска.
Политика
Губернатор стал министром: Максим Решетников покидает Пермский край
Максим Решетников был назначен на должность губернатора Пермского края в феврале 2017 года.
Происшествия
В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников
В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Армия и оружие
Проект модернизации станций СПРН России будет готов до конца года
Специалисты АО "РТИ" подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца года.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Политика
Киев отказался от идеи таможенного союза с ЕС
Украина не намерена вступать в таможенный союз с Евросоюзом, однако рассчитывает на упрощение таможенных процедур.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Кино
Брэд Питт назвал странное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Голливудская знаменитость и любимец женщин заметил, что это прозвище его немного смущает, но он уже смирился.