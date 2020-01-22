Общество

REGNUMREGNUMСпикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
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с чего всё началось
Алена Водонаева написала пост в Instagram
, в котором заявила, что проблема демографии России «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».
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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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