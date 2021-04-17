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ТАСС

Спикер Мосгордумы Шапошников вновь стал самым богатым депутатом столичного парламента

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников за 2020 год задекларировал доход в 180,9 млн рублей, оставшись самым богатым депутатом столичного парламента. За год его доход сократился почти в 10,8 раза, следует из сведений, опубликованных в субботу на сайте Мосгордумы.В источнике
РБК
Профиль
Национальная служба новостей
News.ru
Mockva.ru

Подробнее о событии

Доход спикера Мосгордумы Шапошникова сократился почти в 11 раз за год

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