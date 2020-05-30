Общество

РИА НовостиРИА НовостиСпикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг. Как следует из данных, опубликованных на сайте Мосгордумы, спикер городского законодательного органа заработал в прошлом году почти два миллиарда рублей.
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Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

РИА Новости16:53

Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году

Коммерсантъ11:19

Глава Мосгордумы объяснил рост доходов за 2019 год продажей ценных бумаг

ТАСС14:14

Алексей Шапошников связал рост доходов почти в 80 раз с продажей ценных бумаг, которыми располагал

Эхо Москвы15:05

Глава Мосгордумы объяснил годовой доход в два миллиарда рублей

Интерфакс14:35

За год доход председателя Мосгордумы Шапошникова вырос в 79 раз и составил почти 2 млрд рублей

Дождь10:18

Доход спикера Мосгордумы Шапошникова за год вырос почти в 80 раз

Новая газета09:57
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