с чего всё началось

Шапошников задекларировал за 2019 год доход в 1 951 949 000 рублей против 24,4 млн рублей годом ранее. Он объяснил, что получил эти деньги от продажи 100% акций АО "Северянин", председателем директоров которого он был до избрания депутатом.

В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах

Футбол РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата В результате расписание концовки сезона чемпионата России выглядит следующим образом: РПЛ Была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта.

Общество Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 1,6K

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Экономика Knight Frank: скидки на коммерческую недвижимость могут достигнуть 50% По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, в России прогнозируется снижение объемов инвестиций в 2020 году на 30%, а игроки секторов коммерческой недвижимости заняли выжидательную позицию. 2

Общество Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. 313

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Технологии Эксперт Кусков назвал признаки прослушки смартфона Пользователя должно насторожить наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которое самостоятельно не устанавливалось, рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 265

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Происшествия На Невском проспекте Петербурга прохожему выстрелили в голову Санкт-Петербург, 4 июня 2020, 14:18 — REGNUM В центре Петербурга в результате конфликта неизвестный злоумышленник выстрелил в голову прохожему из травматического пистолета и скрылся.

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Общество В Ростовской области отменили пропускной режим Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. 39