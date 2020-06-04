Общество
ИнтерфаксВ Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах
Шапошников задекларировал за 2019 год доход в 1 951 949 000 рублей против 24,4 млн рублей годом ранее. Он объяснил, что получил эти деньги от продажи 100% акций АО "Северянин", председателем директоров которого он был до избрания депутатом.
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников попытался обосновать огромные доходы, обозначенные в его свежей декларации (отражает ситуацию за 2019 год), в эфире "Эха Москвы".Накануне.Ru06:08
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