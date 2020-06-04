с чего всё началось

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.

Общество Северодвинск закроют на карантин Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях. 51

Общество В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня. 216

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 270

Энергетика Нефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку. 24

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 831

Финансы В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.

Общество Минстрой утвердил критерии стандартного жилья Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке. 3

Политика В Верховной раде раскритиковали условия МВФ для кредита Украине «Есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — заявил Арахамия. 94

Общество В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать. 63

Общество Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня. 2

Игры Гоночный симулятор Project CARS 3 готов к запуску Гоночный симулятор Project CARS 3 уже готов к выпуску этим летом для игры на Xbox One, PlayStation 4 и ПК. 2

Политика Депутат попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу СКР Александра Бастрыкина отстранить руководство «Норникеля» на время расследования утечки топлива в Норильске. 135

Происшествия Оползень унес в море жилой поселок Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. 3

Игры Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.

Политика США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2» Ранее пресс-секретарь компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер назвал любые угрозы применения дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" дискриминацией европейских компаний. 1,1K

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 559

Авто Названо лучшее время для покупки автомобиля Эксперты советуют не откладывать покупку автомобиля. Ближайшие недели — самое удачное время для приобретения автомобиля. 2