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РБКСпикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что не считает доходом 870 млн рублей, которые он получил на свой личный счет в 2018 году и передал своей компании «Ваш консалтинг».Медиазона05:38
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