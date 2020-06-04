с чего всё началось

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".

Армия и оружие СМИ выяснили причину крушения Су-57 По мнению журналистов, самолет мог управляться в беспилотном режиме, после чего произошел отказ системы управления.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 1,2K

Общество Северодвинск закроют на карантин "С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении. 19

Политика Лукашенко пообещал белорусам суверенитет и защиту от отправки в Сирию Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Происшествия В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство. 3

Происшествия В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи. 424

Энергетика Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить топливо на внутренний рынок Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина. 1

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 268

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 668

Здоровье Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей. 93

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 165

Кино Ридли Скотт всё ещё хочет продолжить франшизу «Чужого» Ридли Скотт рассказал, что не оставляет попыток продолжить вселенную «Чужого» и размышляет над возможными сюжетами новых лент.