Общество
РБКСпикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
Читать в источнике
Оценить274
с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что не считает доходом 870 млн рублей, которые он получил на свой личный счет в 2018 году и передал своей компании «Ваш консалтинг».Медиазона05:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Rambler News Service вчера в 00:46
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Армия и оружие
СМИ выяснили причину крушения Су-57
По мнению журналистов, самолет мог управляться в беспилотном режиме, после чего произошел отказ системы управления.
Утро.ru 02 июня в 04:40
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
Северодвинск закроют на карантин
"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, что смартфон прослушивается
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как можно распознать, прослушивается ли смартфон.
Аргументы и Факты вчера в 20:52
Космос
В корабле Crew Dragon Маска обнаружили российские комплектующие
Ruposters.ru 02:09
Политика
Лукашенко пообещал белорусам суверенитет и защиту от отправки в Сирию
Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их.
РБК 08:43
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
ТАСС 08:02
Происшествия
В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса
Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.
РИА Новости 07:42
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
ФАН 03:13
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить топливо на внутренний рынок
Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина.
РБК 06:24
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
Портал госуслуг готов принять заявки на электронное голосование по поправкам в конституцию
Портал госуслуг будет готов с 5 июня принимать заявки от граждан, которые планируют участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
ТАСС 08:27
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках
В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
Коммерсантъ 08:08
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Кино
Ридли Скотт всё ещё хочет продолжить франшизу «Чужого»
Ридли Скотт рассказал, что не оставляет попыток продолжить вселенную «Чужого» и размышляет над возможными сюжетами новых лент.
Игромания.ру 08:41
Общество
Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы
В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ведомости 01:46
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
RT на русском 07:52
Космос
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 02 июня в 08:05
Экономика
Основатель Wildberries обратилась к Путину
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук планирует построить бизнес-технопарки в регионах России.
BFM.ru 07:37