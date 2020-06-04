с чего всё началось

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".

Общество Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,3K

Общество Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 1,8K

Общество В Ростовской области отменили пропускной режим Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. 46

Футбол В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 275

Общество Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph. 26

Технологии Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфона Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал о признаках прослушки смартфона. 268

Финансы В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд. 3

Общество Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства. 97

Общество Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. 426

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 240

Шоу-бизнес Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. 186

Экономика Коронавирус вогнал американцев в долги Положение страдающих от нужды миллионов американцев серьезно усугубила пандемия COVID-19. Об этом говорят данные опросов.

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 284

Здоровье Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19. 40

Кино Ридли Скотт снимет нового «Чужого» Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе. 16

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 502

Происшествия Чиновника из Минпромторга задержали по делу о крупных взятках Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник обвиняется в получении двух особо крупных взяток.

Общество Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян. 140

Общество Минстрой отказался от понятия «жилье экономкласса» Президент России Владимир Путин подписал закон о смене термина «жилье экономкласса» на «стандартное жилье» в начале 2018 года. 9