Общество

РБКРБКСпикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников попытался обосновать огромные доходы, обозначенные в его свежей декларации (отражает ситуацию за 2019 год), в эфире
 "Эха Москвы".
Накануне.Ru06:08

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Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК

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В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
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Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так

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Чиновника из Минпромторга задержали по делу о крупных взятках

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник обвиняется в получении двух особо крупных взяток.
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Минстрой отказался от понятия «жилье экономкласса»

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