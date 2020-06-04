с чего всё началось

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".

Футбол Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо» Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское "Динамо", передает "Чемпионат.com".

Общество Социалиста Платошкина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда. 25

Происшествия В Москве задержали главу Российской венчурной компании Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. 328

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 1,6K

Здоровье «Рада вернуться в мир людей!»: челябинская медсестра рассказала, как переболела коронавирусом Медсестра из Челябинска, переболевшая новой коронавирусной инфекцией, рассказала о том, как ей поставили диагноз и какие симптомы она у себя замечала.

Происшествия Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины. 1

Армия и оружие Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и глава КНШ США провели переговоры Вашингтон, 4 июня 2020, 18:53 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщил 4 июня официальный представитель американского КНШ Диди Халфхилл.

Наука Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи. 12

Политика Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена Иранских хакеров обвинили в попытке взломать аккаунты сторонников американского президента Дональда Трапма, а китайских — в попытке атаковать аккаунты сотрудников штаба наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на выборах президента США, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Происшествия Сотрудников ФСВТС и Минпромторга заподозрили во взятке в 2 млн рублей Замглавы управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), начальник отдела Минпромторга и гендиректор ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) подозреваются во взятке в размере 2 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. 18

Политика Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что однозначно не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ повторно. 2

Наука Искусственные эритроциты оказались лучше настоящих Искусственные эритроциты имеют сходный размер, форму, заряд и поверхностные белки с настоящими клетками. 3