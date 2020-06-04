Общество
РБКСпикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников попытался обосновать огромные доходы, обозначенные в его свежей декларации (отражает ситуацию за 2019 год), в эфире "Эха Москвы".Накануне.Ru06:08
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Доктор Питер вчера в 05:16
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Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
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Российская газета 09:32
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Первая китайская вакцина: результаты есть, но нечеткие
Испытания продолжатся в самом Китае и в Канаде Китайская компания CanSino Biologics 16 марта стала первой в мире компанией, которая начала клиническое исследование вакцины против SARS-CoV-2.
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В южной части Тулы понижено давление воды
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Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами
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В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
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Общество
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Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
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Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявления Генпрокуратура США об иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами в стране "с обеих сторон", назвала их очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами.
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В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
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СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
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В дни голосования по поправкам в Конституцию (с 25 июня по 1 июля) волгоградцы смогут высказать свое мнение о том, стоит ли оставлять местное время или лучше перевести его на московское.
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Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
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Аналитики предсказали возврат цен на акции «Норникеля»
С точки зрения бизнеса компания «Норникель» — очень хорошая и дорогая, поэтому пока инвесторы пристально следят за снижением цен, чтобы в случае разворота успеть войти по выгодным уровням.
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Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
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