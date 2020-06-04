с чего всё началось

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".

Экономика Forbes: Россия лишилась 15% долларовых миллионеров Forbes ссылается на данные Credit Suisse, согласно которым на конец 2019 года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров. 7

Политика ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ. 620

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Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 328

Общество В Москве ввели новый вид пропуска В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. 1,1K

Наука Первая китайская вакцина: результаты есть, но нечеткие Испытания продолжатся в самом Китае и в Канаде Китайская компания CanSino Biologics 16 марта стала первой в мире компанией, которая начала клиническое исследование вакцины против SARS-CoV-2.

Общество Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания. 47

Общество Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. 460

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Политика В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. 182

Общество 1 июля в Волгоградской области состоится опрос о часовом поясе В дни голосования по поправкам в Конституцию (с 25 июня по 1 июля) волгоградцы смогут высказать свое мнение о том, стоит ли оставлять местное время или лучше перевести его на московское. 116

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 44

Экономика Аналитики предсказали возврат цен на акции «Норникеля» С точки зрения бизнеса компания «Норникель» — очень хорошая и дорогая, поэтому пока инвесторы пристально следят за снижением цен, чтобы в случае разворота успеть войти по выгодным уровням.

Шоу-бизнес Панин дал совет не сумевшему дозвониться до него Пригожину Российский актер Алексей Панин посоветовал музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, который не смог до него дозвониться, чтобы выяснить отношения, найти себе другое занятие – например, позвонить кошкам Куклачева.

Происшествия В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа 29 мая один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме Амурска в Хабаровском крае. Несущие конструкции дома остались в целости. 4