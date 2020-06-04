Общество
РБКСпикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников попытался обосновать огромные доходы, обозначенные в его свежей декларации (отражает ситуацию за 2019 год), в эфире "Эха Москвы".Накануне.Ru06:08
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Солнце выбросило в космос фонтан плазмы размером с планету Астрофизики полагают, что на Солнце начался новый одиннадцатилетний цикл активности.
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В ходе проверки будет прервано вещание основных теле- и радиоканалов, а на улицах зазвучат сирены и громкоговорители.
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Легенда «Барселоны» получит должность в «Локомотиве»
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Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
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Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
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Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
Космос
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Учёные отмечают: в космосе накопилось много отходов: это отработавшие своё спутники, ступени ракет и так называемые разгонники.
12 Канал Омск 02 июня в 02:42
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа, который, как пишет РИА Новости, заявил о желании заключить с Россией «ядерный пакт».
RT на русском вчера в 11:46
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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Metaratings 16:24
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Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
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Захарова: в рядах боевиков в Ливии воюют сирийские террористы
Террористы из Сирии в настоящее время воюют в составе вооруженных группировок на территории Ливии.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
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ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
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