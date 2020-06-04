с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей.

Спикер Мосгордумы раскрыл источник дохода почти в 2 млрд рублей

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 234

Технологии Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 246

Общество Северодвинск закроют на карантин "С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении. 3

Экономика С 1 июня – изменения в законодательстве, направленные на защиту соцвыплат от взысканий Соответственно, c 1 июня 2020 года лица, выплачивающие гражданину-должнику зарплату или иные доходы, в отношении которых ст. 99 Закона № 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со ст. 101 этого закона не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий кода вида дохода.

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Политика Суд разрешил принудительный привод на допрос Порошенко Суд в Киеве разрешил Государственному бюро расследований произвести принудительный привод на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о прослушке его телефонных разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, сообщает Вести.ua / По информации издания, допрос запланирован на 10 июня на 11:00.

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