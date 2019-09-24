Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСпикер Мосгордумы раскрыл размер зарплат депутатов

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что зарплата у депутата столичного парламента составляет примерно 200 тысяч рублей. По словам председателя парламента Москвы, зарплату получают не все депутаты, а только он сам, а также его заместители и главы профильных комиссий.
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Спикер Мосгордумы назвал зарплату депутатов

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Названа зарплата депутата Мосгордумы

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Зарплата депутата Мосгордумы составляет около 200 тыс. рублей

ТАСС06:24

Спикер Мосгордумы назвал зарплату депутатов

Дождь06:49

Спикер Мосгордумы раскрыл размер зарплат депутатов

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Шапошников: прошедшие выборы в Мосгордуму были самыми громкими

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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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