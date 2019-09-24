Политика
Московский КомсомолецСпикер Мосгордумы раскрыл размер зарплат депутатов
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что зарплата у депутата столичного парламента составляет примерно 200 тысяч рублей. По словам председателя парламента Москвы, зарплату получают не все депутаты, а только он сам, а также его заместители и главы профильных комиссий.
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Политика
Зеленский не попал в число выступающих на Генассамблее ООН лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский не попал в список лидеров, которые выступят с докладом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 10:13
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Финансы
ЦБ обсуждает с банками отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки.
Ведомости 08:20
Политика
Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22
Политика
Трамп назвал условие выделения помощи Украине
США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 10:13
Космос
Гранит науки: Обнаружена первая известная экзопланета с дождем и водяными облаками
Водяные пары в атмосфере планеты K2 18b были обнаружены как космическими телескопами, так и в результате моделирования, и это, возможно, первая обращающаяся вокруг далекой звезды планета с жидкой водой, необходимой для жизни в нашем представлении.
Эхо Москвы вчера в 01:53
Общество
Госдума приняла закон об усилении ответственности для браконьеров
Ответственность за незаконную добычу краснокнижных животных будет усилена - соответствующие поправки в 258-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации приняла о окончательном, третьем чтении Госдума на пленарном заседании во вторник.
Российская газета 06:44
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Происшествия
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Известия 03:34
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Общество
Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов
Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося вуза объяснил, что вуз мониторит соцсети для безопасности самих студентов.
РИА Новости 08:56
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Экономика
Россиянам посулили напряжение из-за спирта
«Рожь еще обычно шла на производство спирта, вот здесь может быть напряжение», — добавил Петриченко.
Lenta.ru 10:16
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Армия и оружие
Полет Ми-35 на предельно малой высоте показали на видео
В Сети появились кадры полета боевого вертолета Ми-35 на малой высоте над побережьем Средиземного моря.
ТК Звезда 10:17
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей
Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.
РИА Новости 09:21
Происшествия
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
REGNUM 06:09
Кино
Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным
Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске назвал первые симптомы рака мозга у дочери
Отец Жанны Фриске Владимир назвал первые симптомы рака мозга у своей дочери.
Дни24 вчера в 03:29
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Армия и оружие
США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО
Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
REGNUM вчера в 07:59
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Футбол
Дзагоев вылетел с ЦСКА на матч Кубка России с «Аланией»
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился с клубом на выездной матч 1/16 финала Кубка России против владикавказской «Алании».
МК-Спорт 09:54