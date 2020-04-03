с чего всё началось

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

Общество В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.

Общество Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Общество Вологодские власти разрешили ряду предприятий работать с 6 апреля В Вологодской области сегодня, 3 апреля, значительно расширили реестр предприятий и организаций, которые в исключительном порядке смогут возобновить работу с 6 апреля.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

Общество Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Здоровье Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.

Футбол «Бавария» объявила о продлении контракта с Фликом Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подписал новый контракт с клубом до 2023 года. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт Что известно о последней жертве Covid-19 В реанимационном отделении Тернопольской областной больницы от коронавируса скончалась 57-летняя женщина — она стала второй жертвой эпидемии в области.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.