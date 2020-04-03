с чего всё началось

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

Общество Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Наука Эксперты выяснили, как хронический стресс влияет на мозг Как стало известно 15-news.ru, по утверждению экспертов, постоянный стресс оказывает большое влияние на человеческий мозг и способен вызвать физиологические и психические болезни, а также подтолкнуть человека к необдуманным поступкам.

Кино У «Мосфильма» появится свой телеканал С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».

Здоровье Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.

Общество У преподавателя пермского суворовского училища заподозрили коронавирус На текущий момент вся первая рота, с которой мог контактировать воспитатель, изолирована на третьем этаже вместе с другими преподавателями.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Политика Путин объяснил длительность карантина в России Карантинные мероприятия сроком в один месяц необходимы, чтобы удержать распространение коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, говоря о мерах по сдерживанию распространения нового вируса.

Политика Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Армия и оружие Оценена положительная роль военных строителей в ситуации с коронавирусом По всей стране спокойно, без лишнего медийного шума, возводятся 16 инфекционных центров от коронавируса, а стационар в Нижнем Новгороде должен быть полностью построен уже в середине апреля.

Общество В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество Чечня первой в России ввела комендантский час Чечня первой из регионов России запретила движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах в период с 20.00 до 8.00, ограничения начнут действовать сегодня.