В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.

Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году

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