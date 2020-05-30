Общество

КоммерсантъКоммерсантъСпикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году

В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
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Спикер Мосгордумы за 2019 год заработал почти два миллиарда рублей

Телеканал RTVI11:34

Спикер Мосгордумы за год заработал почти два миллиарда рублей — в пять раз больше всех остальных депутатов

Snob.ru11:19

Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году

Коммерсантъ11:19

На сайте парламента опубликовали сведения о доходах депутатов Мосгордумы за 2019

Независимая газета11:15

За год доход председателя Мосгордумы Шапошникова вырос в 79 раз и составил почти 2 млрд рублей

Дождь10:18

Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова по итогам прошлого года увеличился почти в 80 раз

Эхо Москвы11:11

Доход спикера Мосгордумы Шапошникова за год вырос почти в 80 раз

Новая газета09:57
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Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
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Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
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Особенности кожного покрова стеклянных лягушек делают их способными сливаться с окружающей средой, об этом 26 мая было опубликовано исследование в научном издании PNAS.
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В Омской области ослабят режим самоизоляции

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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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