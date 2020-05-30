Общество
КоммерсантъСпикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
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На сайте парламента опубликовали сведения о доходах депутатов Мосгордумы за 2019
Независимая газета11:15
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По имеющейся информации, немецкий политик отказалась принять участие в саммите G7, который должен состояться в июне в Вашингтоне.
RuNews24.ru 10:33
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Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
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Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
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Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
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Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
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Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов
Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
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Из-за Киану Ривза переименовали фильм «Джон Уик»
Evo-rus.com вчера в 07:10
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Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
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Ученые раскрыли особенности камуфляжа стеклянной лягушки
Особенности кожного покрова стеклянных лягушек делают их способными сливаться с окружающей средой, об этом 26 мая было опубликовано исследование в научном издании PNAS.
ИА Красная Весна 04:19
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Сергей Булатов: «У нас как не было детского футбола, так и нет. Клубам это не нужно»
Бывший тренер «Урала», «Сахалина» и «Факела» Сергей Булатов рассказал о проблемах детского футбола в России.
Матч ТВ 11:20
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В Свердловской области дали прогноз на начало лета
Первый месяц лета-2020 в Свердловской области окажется прохладным, сообщили 30 мая синоптики Росгидромета.
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Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
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Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
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ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области
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